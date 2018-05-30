Gerger Kanyonları turizme kazandırılıyor

İpekyolu Kalkınma Ajansı Kültür-Turizm Altyapı Mali Destek Programından yararlanabilmek amacıyla hazırlanan Kral’ın Yolu isimli proje kabul edildi. Kabul edilen projenin sözleşmesi Gerger Kaymakamlığında Kaymakam Can Kazım Kuruca ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz tarafından imzalandı.

Proje kapsamında yapılacak faaliyetler ve projeler ile beraber ilçenin turizm ve kültürel kalkınma potansiyelleri harekete geçirilerek, Gerger Adıyaman Kültür Turizminde gerçekleştirilen faaliyetlere dahil olacak.

Projenin temel hedef grubu, bu projenin hayata geçmesiyle birlikte Gerger’de artacak olan turizm olanaklarıyla iş ve gelir imkanına kavuşacak olan Gerger halkı olduğunu dile getiren Kaymakam Can Kazım Kuruca, “İlçemize bu projenin kazandırılmasında desteklerinden ötürü Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan‘a , Adıyaman Valimiz Nurullah Naci Kalkancı‘ya, İpekyolu Kalkınma Ajansına ve projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.