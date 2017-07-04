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04 Temmuz 2017 08:21

Gerger kanyonunda 2. gezi düzenlendi

Atatürk Barajı ile Fırat Nehrinin birleşme noktasında bulunan Gerger Kanyonu son yıllarda turistlerin ilgi odağı oldu.

Gerger kanyonunda 2. gezi düzenlendi

04 Temmuz 2017 08:21


2017 Yılı turizm sezonunda ikinci kafile Gerger Kanyonunda gezdi. Adıyaman’ın Gerger ilçe sınırları içerisinde yer alan ve Atatürk Barajı ile Fırat Nehrinin birleşme noktasında bulunan Gerger Kanyonuna ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Bir kaç yıl öncesine kadar keşfedilmeyen ve bünyesinde birçok kanyonları bulunduran Gerger Kanyonlarına gelen turistler turizmci Bilal Mente’nin ev sahipliğinde geziye katılıyor.


İkinci gezide yaklaşık 120 kişi kanyonları gezdi. Doğal görüntüsüyle turistleri büyüleyen kanyonların gezintisi yaklaşık 3 saat sürdü.


Turistler bu güne kadar böyle bir kanyondan haberdar olmadıklarını belirterek, kanyon gezisine hayran kaldıklarını ifade ettiler.




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