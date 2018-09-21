Gerger'de kırsal kesimin sorunları masaya yatırıldı

Gerger ilçesine gelişinde Vali Nurullah Naci Kalkancı'yı ve beraberindeki heyeti Gerger Kaymakamı Resul Özdemir, Belediye Başkanı Zeynel Aslan, köy muhtarları ve ilçe yöneticileri karşıladı.

Gerger ilçe ziyareti kapsamında Vali Nurullah Naci Kalkancı, Gerger Kaymakamlığını ziyaret ederek, göreve yeni başlayan Kaymakam Resul Özdemir'e hayırlı olsun dileğinde bulunarak başarılar diledi.

Kaymakamlık ziyareti sonrası Vali Kalkancı ve beraberindeki heyet, Gerger merkez Cumhuriyet İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen köy muhtarlarıyla buluşma toplantısına katıldı.

Burada düzenlenen toplantıya Vali Nurullah Naci Kalkancı, Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Gerger Kaymakamı Resul Özdemir, Gerger Belediye Başkanı Zeynel Aslan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Av. Sami Işık, bazı kurum amirleri, İl Genel meclis Üyeleri ile Gerger'e bağlı 45 köyün muhtarı katıldı.

Gerek İl Özel İdaresi imkanlarıyla gerekse de KÖYDES programı çerçevesinde Gerger'de kırsal kesime yönelik önemli alt yapı hizmetlerin yapıldığını hatırlatan Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Yıllardır yapılamayan ve hiçbir müteahhidin ihalesine bile girmediği 145 km'lik bir grup köy yolunun asfaltlama çalışmalarına geçen sene başladık ve asfaltlama çalışmaları seri bir şekilde devam ediyor. Yapamayacağımız sözleri asla vermem. Başladığım işi de bitiren ve bu prensiple çalışan biriyim. İnşallah Gerger ilçemizde de başladığımız işleri bitireceğiz. Gerger'in ilçe yolunu da inşallah önümüzdeki yıllarda yatırım programına alarak iyileştirmeyi düşünüyoruz. İlçemizin 45 köyünün yolu ve içme suyu problemi büyük oranda çözüme kavuşturulmuş durumda. Birlik ve beraberlik içerisinde ve imkânlarımızın el verdiği ölçüde biz Gerger'e ciddi hizmetler getirmeye niyetleniyoruz. Bu sene de İl Özel İdaresi ve KÖYDES programı kapsamında Gerger'in köylerinin ve mezralarının diğer ihtiyaçlarını da öncelik sırasına göre çözmenin gayreti içerisindeyiz. Hangi köyün neye ihtiyacı varsa öncelikleri belirleyip, yatırımlarımızı ona göre yapacağız. Herkesin bunu bilmesinde fayda var. Birilerinin hatırı için en son yapılması gereken bir hizmeti öne almayacağız. Bütçe imkanları çerçevesinde alt yapı ve üst yapı hizmetlerini hızlı bir şekilde yapacağız” dedi.

Vali Kalkancı'nın konuşmanın ardından köy muhtarları, köyleriyle ilgili çeşitli sorun ve taleplerini dile getirirken, kurum amirleri de bu sorunları tek tek not alarak, sorunların çözümü noktasında gayret sarf edeceklerini dile getirdi.

Soru cevap şeklinde devam eden toplantıda Vali Nurullah Naci Kalkancı, köy muhtarlarının dile getirdiği talepleri tek tek not alarak, bu sorunları inceleyeceklerini ve imkânların el verdiği ölçüde sıkıntıları çözüme kavuşturacaklarını ifade etti.