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08 Mayıs 2018 14:12

Gerger’de tiyatro gösterisi yapıldı

Gerger İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan “Gerger de Hayat Kültür ve Sanat” projesi kapsamında tiyatro gösterisi yapıldı.

Gerger’de tiyatro gösterisi yapıldı

08 Mayıs 2018 14:12


Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edilen Adıyaman Valiliği tarafından Koordinasyonu sağlanan 2017 SODES projelerinden Gerger İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan “Gerger de Hayat Kültür ve Sanat” projesi kapsamında tiyatro gösterisi düzenlendi.


Proje ile tiyatro ve drama kursu alan öğrenciler Gerger İlçesi Cumhuriyet ilkokulu konferans salonunda “15 Temmuz ve Şehit Ömer Halisdemir” temalı kendi yazdıkları tiyatro oyununu canlandırdı. Tiyatro gösterisi Gerger Kaymakamı Can Kazım Kuruca’nın ve ilçe protokolünün katılımlarıyla gerçekleştirildi.


Katılımcılara duygusal anlar yaşatan tiyatro gösterisi sonunda kısa bir konuşma yapan Gerger Kaymakamı Can Kazım Kuruca gösteriye katılan öğrencileri tebrik etti.




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