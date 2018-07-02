Göçeri’nin sorunlarını çözüme kavuşturuldu

İl Genel Meclisi tarafından alınan karar sonrasında Göçeri Köyünde devam eden çalışmalarla birlikte sorunlar çözüme kavuşturuldu.

Göçeri Köyünde çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Mehmet Can Erdoğan, “Yaz mevsiminde çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor. Göçer köyümüzdeki çalışmalar için bütün ihaleler yapıldı. Geçmiş dönemde iç suyu şebekesi zaman zaman arıza vermekteydi. İçme suyu konusunda sorunların çözüme kavuşması için çalışmalarımıza hız verdik. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde sularını kullanabilmeleri için düzenlemeler yapılıyor. Köylerimizde eski olan şebeke hatlarını yeniden değiştiriyoruz. Alt yapısı yapılacak olan başta Göçeri köyümüzle birlikte 43 köyümüzün bütün sorunlarını çözüme kavuşturduk. Zaman zaman oluşan arızalarda da ekiplerimiz çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Halkımızın içme suyu konusunda sıkıntı yaşamaması için İl Özel İdaresi olarak bütün önlemleri almış bulunmaktayız. Böylelikle köylerimizin bütün şebekelerini yeniliyoruz. Bizler vatandaşımızın hizmetkarıyız ve hizmetindeyiz. Her zaman olduğu bugünde köylerimizi geziyoruz. Vatandaşlarımız ve köy muhtarlarımızla birlikte çalışmaları yerinde inceliyoruz. Yapmış olduğumuz hizmeti de vatandaşlarla istişare ettikten sonra gerçekleştiriyoruz. Ayrıca köylerimizde yol yama ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar Adıyaman’ın bütün ilçelerinde ve köylerinde devam etmekte. Alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra kilitli parke taşı çalışması, taziye evleri yapımı, içme suyu şebeke hatlarının döşenme işlemi tüm hızıyla sürüyor. İl Genel Meclisi’nin almış olduğu kararlar İl Özel İdaresi sırasına göre devam ediyor. Hedefimiz 2018-2019 yılı içerisinde halkımızın bütün ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Ayrıca çöp toplama işlememiz devam ettiği gibi şehirde verilen bütün hizmeti köylerde de vermeye çalışıyoruz. 2018-2019 yılı içerisinde hedeflediğimiz bütün çalışmalarımızı tamamlayacağız. Vatandaşımızın daha sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Çalışmalarımızda emek sarf eden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’a, bütün milletvekillerimize, teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla sürekli olarak sahada oluyoruz” dedi.

Kahta ilçesi Göçeri köyü muhtarı Ali Erdem ise yapılan hizmetlerden dolayı yetkililere teşekkür ederek, “Köyümüzde ve mezralarımızda yapılan bütün hizmetlerden dolayı AK Parti hükümetine ve bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmayan, sesimize kulak veren, köylerimizi ziyaret ederek, sorunlarını yeri de inceleyen Adıyaman İl Genel meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan’a teşekkür ederiz” diye konuştu.