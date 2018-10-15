Göksu Çayında çevre kirliliği

Göksu Çayına atılan plastik ürünler Gölbaşı ilçesi Cankara köyü mevkiinde birikti. Plastik ve çöpler çevre kirliliğine neden olurken bu duruma vatandaşlar tepki gösterdi.

Vatandaşlar, DSİ yetkililerinin Göksu Çayındaki bu kötü duruma müdahale etmesini istedi. Vatandaşlar, Gölbaşı Malatya arasında bulunan ve mesire alanı içerisinden geçen Göksu Çayına atılan plastik eşyaların doğal yaşamı tehdit ettiği ve buna önlem alınması gerektiğini dile getirdi.

Geniş bir alanda çöp yığının oluştuğunu belirten vatandaşlar, balık popülasyonunda azalma olduğuna işaret ederek, çöpleri gelişi güzel atanlara da tepki gösterdi.

Hafta sonları balık tutmak ve piknik yapmak için gelen Muharrem Işık isimli vatandaş, ellerinden geldiği kadar ırmakta temizlik yapmaya çalıştıklarını ama duyarsız insanlar yüzünden çevre felaketi yaşandığını işaret etti.