Gölbaşı Belediyesi birincileri bisikletle ödüllendirdi

Gölbaşı Belediyesi önünde yapılan törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, İlçenin TEOG sınavlarında güzel bir başarı elde ettiğini belirterek daha önceki yıllara oranla her geçen gün başarı grafiğini yükseklere taşıyan ilçenin bu başarısında emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ise konuşmasında, Türkiye genelinde ve İl genelinde Gölbaşı okul başarısında ibrenin üstüne çıktığını belirterek en önemlisi de her geçen gün başarı grafiğinin arttığını ifade etti. Başkan Özdemir, “Gönül isterdi ki okul birincilerine ve TEOG birincilerine çok daha güzel, daha anlamlı ve çok daha değerli hediyeler sunalım. Bu yıl bu kadarıyla yetinmek durumundayız. Sembolik bir hediye vereceğiz. Bundan sonra inşallah daha büyük hediyeler veririz. Temenni ediyorum, fakülte birincileri, üniversite birincileri de Gölbaşı’ndan çıksın ve onlara Gölbaşı olarak hep birlikte dört elle sarılıp daha güzel armağanlarla geride kalan gençleri teşvik edelim diyorum. Çocuklarımız hep sınav için yaraşmakta. Bu konuda velilerimiz ve öğretmenlerimizin çok üzerinde durması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum ve özellikle bu konuda hassasiyet göstermesini istiyorum. Çünkü geleceğimiz size emanet, geleceğimiz eğitime bağlı. Milli ve manevi değerlerine bağlı böyle bir gençliğin yetişmesi dileğiyle ben hepinize teşekkür ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere bisiklet dağıtımı gerçekleştirildi.