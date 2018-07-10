Gölbaşı Belediyesi Hizmet-İş ile toplu sözleşme imzaladı

2018 yılı Gölbaşı Belediyesi Toplu İş Sözleşmesi Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Adıyaman Hizmet İş Sendika Şube Başkanı Mahmut Doğan, Hak-iş Konfederasyon Genel Başkan Yardımcısı Zekeriya Koca ve iş yeri temsilcisi Mehmet Solak’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir konuyla alakalı yaptığı açıklamada, “Belediyemiz çalışanları ailemizin ayrılmaz bir parçasıdır. Çalışanlarımıza daha iyi bir hayat sunmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Bu nedenle kendilerine yüzde 15 zam kararı aldık. Rabbim her iki taraf için de hayırlı etsin” diye konuştu.