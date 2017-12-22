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22 Aralık 2017 12:28

Gölbaşı Belediyesi kar küreme ve tuzlama aracı aldı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, araç filolarına yeni tuzlama ve kar küreme aracı aldıklarını söyledi.

Gölbaşı Belediyesi kar küreme ve tuzlama aracı aldı

22 Aralık 2017 12:28


Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı aldıkları tedbirleri anlattı. Başkan Özdemir, “Belediyeler kışın karla mücadelede en aktif rolü oynar. Biz bu anlamda hazırlıklarımızı tamamladık. İş makinelerimizin ekipmanlarını taktık. İki tır tuz temin ederek stoklanmasını sağladık. Greyderimizin bakımları yapıldı, hatta yedek malzemelerini de hazırladık. Elimizdeki imkanları geliştirerek, kar küreme ve tuz atma işlerini görecek, arazi aracının arkasına ve önüne monte edilebilecek bir sistemle ilgili çalışmamızı yaptık. Bu çalışmamızın sonunda, şartsız hibe ile temin ettiğimiz tuzlama aparatlı 4x4 çift kabin araç da Gölbaşı Belediyesi araç envanterine katılarak bu anlamda da bir ilk gerçekleştirilmiş oldu. Şu anda kış mevsimine hazır bir Gölbaşı Belediyesi var” ifadelerini kullandı.




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