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15 Haziran 2017 18:16

Gölbaşı Belediyesinden alt yapı çalışması

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi, imara açıldıktan sonra yeni yapılan cadde ve sokaklarda su şebekesi döşeme işlerine devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesinden alt yapı çalışması

15 Haziran 2017 18:16


İmara yeni açılan yerlerdeki alt yapı hizmetlerini gidermek amacıyla çalışmalarına hız veren Gölbaşı Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi Zafer Caddesi 219.SK’ da 300 metrelik mesafeye 90’lık suyu boru hattı döşedi. Konu ile ilgili açıklama yapan Gölbaşı Belediye Yusuf Özdemir, "Gölbaşı’nın altyapısını yıllarca sıkıntı sorun yaşanmayacak hale getirdik” dedi.


Başkan Özdemir, ayrıca ekiplerin, içme suyu şebekesi bulunmayan ve yeni imara açılan cadde ve sokaklara içme suyu hattı temin edilmesi ve içme suyu şebekesinin su kaçaklarının önlenmesi için yenilenme işlemlerini sürdüğünü ifade etti.




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