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23 Ağustos 2018 15:57

Gölbaşı Belediyesinden parklara güvenlik kamerası

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde belediye tarafından güvenlik amaçlı olarak parklar kamera sistemi ile izlenmeye başlandı.

Gölbaşı Belediyesinden parklara güvenlik kamerası

23 Ağustos 2018 15:57


Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, düzenlediği basın toplantısında, Gölbaşında var olan huzura katkıda bulunmak için bir takım olumsuz kişilerin yapabilecekleri olumsuzluklara yol vermemek için, engel olmak için, ilçede bulunan 16 park ve Gölbaşı Tabiat Parkı içerisine güvenlik kameraları yerleştirdiğini belirtti. Özdemir, "Belediyelerin yapacakları hizmetler sadece yol, su kaldırım, temizlik ve park değildir. Bu anlamda da sosyal yaşam alanları oluşturmak da belediyenin görevlerindendir. Biz bu sosyal yaşam alanlarımızda çocuklarımıza oyun alanları, gençlerimize spor alanları, yetişkinlere hoşça vakit geçirecekleri, birlikte sohbet edebilecekleri, dertleşecekleri, vakit geçirebilecekleri uygun alanlar hazırladık. Bahsettiğim sosyal alanlar içerisinde vatandaşımızın huzur ve gönül rahatlığıyla oturması için, zaman geçirmesi için parklar gün 24 saat kamaralarla gözlenecek, kayıt yapılacak. Aynı zamanda da bu kayıtlar Gölbaşı Belediyesine ulaştırılarak saklanacak” diye konuştu.




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