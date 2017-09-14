Gölbaşı Devlet Hastanesinde bilgisayarlı tomografi dönemi başladı

Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selim Kuşağlı, “Gölbaşı Devlet Hastanesinde 16 kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı kurularak halkımızın hizmetine sunulmuştur. Hastanemizde kurulan tomografi cihazı ile hastalarımızın dışarıya sevkine gerek kalmayacak ve bulunduğu bölgede daha nitelikli görüntüleme hizmetinin verilmesi sağlanacaktır. Kurulumları tamamlanmış ve hizmete sunulmuş olan tomografi cihazı acil ve travmatik vakaların teşhis ve tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Alınan bu cihazla birlikte ilçemizde sağlık hizmeti veren hastanemizin kapasitesini ve niteliğini yükseltmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuşağı, cihazında alımında desteği olanlara da teşekkür etti.