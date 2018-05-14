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14 Mayıs 2018 12:10

Gölbaşı Devlet Hastanesinde Engelli Sağlık Kurulu raporu verilebilecek

Adıyaman’ın Gölbaşı Devlet Hastanesinde engelli vatandaşlara engelli sağlık kurulu raporları verilebilecek.

Gölbaşı Devlet Hastanesinde Engelli Sağlık Kurulu raporu verilebilecek

14 Mayıs 2018 12:10


Gölbaşı Devlet Hastanesinde artık engelli sağlık kurulu raporlarının verileceğini vurgulayan Hastane Başhekimi Dr. Selim Kuşağlı, “Hastanemizin uzman hekim kadrosunun son zamanlarda yapılan atamaların tamamlanmasıyla birlikte çevre illerden tedavi için hastanemize başvuran vatandaşlarımıza da hizmet vermeye başladık. Böylece hastanemizde tedavi gören hasta sayısı iki katına ulaşmıştır. İlçemizde yıllardır eksikliği hissedilen ve ilçe halkı tarafından da sık sık dile getirilen sağlık kurulu raporu artık hastanemizde verilebilecektir. Söz konusu rapor için ilçe dışına giden hem maddi hem de manevi olarak yıpranan ilçe halkı artık bu raporlarını hastanemizden alabileceklerdir. 14 Mayıs 2018 tarihinden itibaren hastanemizde perşembe günleri sağlık kurulu raporu verilmeye başlanacaktır. Bu tarihten itibaren hastanemiz tam teşekküllü devlet hastanesi unvanını alacaktır. Bu zamana kadar sağlık alanında birçok ilki ve yeniliği ilçe halkımızın hizmetine sunduğumuz gibi bundan sonra da hasta ve çalışan odaklı hizmetlerimize devam edeceğiz. Bu konuda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” diye konuştu.




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