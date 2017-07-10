Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 17:30

Gölbaşı Doğa Parkında yaz kampı düzenlendi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi iş birliği ve Gölbaşı Belediyesinin desteği ile yaz çocuk kampı düzenlendi.

Gölbaşı Doğa Parkında yaz kampı düzenlendi

10 Temmuz 2017 17:30


Gölbaşı Gölleri Doğa Parkında düzenlenen kampa Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Çocuk Gelişim Merkezlerinden 50 öğrenci katıldı. Öğrenciler bir hafta boyunca Gölbaşı doğa Parkında kurulan çadırlarda kaldı. Kamp boyunca öğrenciler Nemrut Dağı Gezisi, Gaziantep Gezeğen Evi ve Hayvanat Bahçesi gibi yerlere günübirlik geziler yaptıktan sonra geceyi çadırlarında geçirdi. Son gece ise öğrencilere veda konseri düzenlendi.


Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi ve Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle düzenlenen yaz kampına kendilerinin belediye olarak çadır ve yer konusunda gerekli desteği verdiklerini ifade ederek belediye olarak ilçenin tanıtımı açısından her zaman bu tür etkinliklere destek sunduklarını söyledi.


Gölbaşı GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi Müdürü Erhan Oruz ise konuşmasında, “Geleceğimizin temeli olan çocuklar için bu tür etkinliklerin çok büyük önem taşıdığını ve bu imkanların sağlanmasında emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerini sunuyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    41°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:07
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:36
  • Akşam :19:59
  • Yatsı :21:45
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!