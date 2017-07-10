Gölbaşı Doğa Parkında yaz kampı düzenlendi

Gölbaşı Gölleri Doğa Parkında düzenlenen kampa Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Çocuk Gelişim Merkezlerinden 50 öğrenci katıldı. Öğrenciler bir hafta boyunca Gölbaşı doğa Parkında kurulan çadırlarda kaldı. Kamp boyunca öğrenciler Nemrut Dağı Gezisi, Gaziantep Gezeğen Evi ve Hayvanat Bahçesi gibi yerlere günübirlik geziler yaptıktan sonra geceyi çadırlarında geçirdi. Son gece ise öğrencilere veda konseri düzenlendi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi ve Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle düzenlenen yaz kampına kendilerinin belediye olarak çadır ve yer konusunda gerekli desteği verdiklerini ifade ederek belediye olarak ilçenin tanıtımı açısından her zaman bu tür etkinliklere destek sunduklarını söyledi.

Gölbaşı GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi Müdürü Erhan Oruz ise konuşmasında, “Geleceğimizin temeli olan çocuklar için bu tür etkinliklerin çok büyük önem taşıdığını ve bu imkanların sağlanmasında emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerini sunuyorum” ifadelerini kullandı.