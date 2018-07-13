Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkının çehresi değişiyor

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tekne yanaşması için iskele ve seyir tepesi yapıldı. Bunun yanında yürüyüş yolu, çim ve sulama sistemi ile aydınlatma yapılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan, küp taşlarıyla 2 metre genişliğinde 500 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, 43 hektarlık alanın sulama suyu ve aydınlatması, 2 adet çeşme yapımının Ekim ayında tamamlanacağını söyledi.

Kozan, 2019 yılında da kır lokantası, 2 adet yöresel ürün reyonu, kamelyalar, spor kompleksi yapılacağını aktardı.