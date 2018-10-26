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Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkının cehresi değişti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkında insanlar için iskele, yürüme yolları yapılırken, göletteki hayvanlar için ada yapıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkında insanlar için iskele, yürüme yolları yapılırken, göletteki hayvanlar için ada yapıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı, 2080 hektarlık alanı ile Gölbaşı İnekli ve Azaplı göllerini de içerisinde bulunduruyor. Ekosistem vasfında olan Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı, yerli ve göçmen çok sayıda kuş türü için yumurtlama, yavru çıkarma ve mevsimlik yaşama alanı olduğu ve bu göller ötücü ve su kuşlarının yani sıra başta balık türlerini bünyesinde bulunduruyor.


Her yıl yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan Gölbaşı Gölüne ziyaretçilere daha iyi imkan ve göl manzarasını seyretmek ve spor yapmak için yürüyüş yolları, oturma birimleri, çocuklar için çocuk oyun alanları ve sosyal donatılar yapıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 2018 yılı içerisinde 2 metre genişliğinde 500 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, aydınlatma direkleri, 5 adet çeşme ve bulaşık yıkama alanları 4 bin 500 metrekare alan çimlenerek sulama sistemi, iskele yapıldı.


Gölünde içinde yaşayan (kurbağa, ördek, karabatak, kaplumbağa gibi) hayvanlar için demir profilden ve üstü ahşap 4 adet ada yapıldı.

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