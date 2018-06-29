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29 Haziran 2018 16:34

Gölbaşı Gölü Çevre Düzenleme Projesi devam ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Gölbaşı Gölleri Çevre Düzenleme Projesinin devam ettiğini söyledi.

Gölbaşı Gölü Çevre Düzenleme Projesi devam ediyor

29 Haziran 2018 16:34


Gölbaşı Belediyesinin en büyük projelerinden birisi olan Gölbaşı Gölleri Çevre Düzenlemesi Projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından finanse edilen, tabiat varlıkların koruma müdürlüğü katkılarıyla yapılan proje tamamlandığında ilçe halkı güzel bir mesire ve gezi alanına kavuşacak.


Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, “Gölbaşı Gölü Çevre Düzenleme Projesi ile ilçemizde yer alan doğal varlıklarımızdan Gölbaşı Göllerinin turizme kazandırılması amaçlanmaktadır. Gölbaşı Gölümüzün çevresinin düzenleyerek peyzaj çalışması yapılacak. Çalışmalar neticesinde göl turizmi bilinci oluşturularak, bölgemizde alternatif turizm çeşitliliği sağlanıp, Gölbaşı Gölümüzün tanıtılması sağlanacaktır” dedi.


Özdemir, “Bu projemizle, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan, kültürel, ekonomik ve turizm açısından önemli bir potansiyele sahip göllerimizin daha iyi korunması ve daha verimli kullanılması da sağlanmış olacaktır” diye konuştu.


Başkan Özdemir, proje bittiğinde ilçe halkı için de piknik alanı ve mesire alanları oluşturulacağını belirtti.




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