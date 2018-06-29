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29 Haziran 2018 16:46

Gölbaşı Hastane caddesi asfaltlanıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenikent Mahallesi Hastane Caddesinin asfaltının yenileme çalışmalarına başladı.

Gölbaşı Hastane caddesi asfaltlanıyor

29 Haziran 2018 16:46


Yapılan asfalt çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gölbaşı Belediyesi olarak çalışmalarımızı her geçen gün büyük bir titizlikle ve planlı bir şekilde yaparak ilçenin daha da gelişmesi için çalışıyoruz. Çalışmalar kapsamında mevcutta kilitli parke taşı ile kaplı olan yolda çökmeler meydana geldi. Çökmeler her seferinde tamir edildi. Yolda bozulmalar fazla olduğu için biz de yolu tamamen asfalt yaparak yolu yeniledik. İlçemizin muhtelif yerlerinde asfalt çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.




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