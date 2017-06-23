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23 Haziran 2017 14:28

Gölbaşı ilçesi bayrama hazır

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Ramazan bayramı öncesinde ilçede refüjler, parklar, ana artel yollar ve mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Gölbaşı ilçesi bayrama hazır

23 Haziran 2017 14:28


Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, peyzaj çalışmaları hakkında verdiği bilgide, “Ramazan bayramında hem görsellik açısından hem de vatandaşlarımızın rahatlığı açısından çalışmalarımıza bu hafta hız verdik.


Çalışmalar kapsamında refüjlere ve parklara yaklaşık bin adet gül dikimi gerçekleştirdik. İlçemizin muhtelif yerlerinde bulunan süs havuzları temizlenerek aktifleştirdik. En önemlisi mezarlıklarda bulunan otlar temizlendi, ağaçlar budandı ve genel olarak bir çalışma yaptık. Vatandaşlarımız mezarlıklara gittiğinde yakınlarını rahat bir şekilde ziyaret edecek ve dualarını okuyacak.


Şimdiden tüm ilçe halkımızın Ramazan Bayramını tebrik ediyorum” dedi.




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