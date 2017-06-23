Gölbaşı ilçesi bayrama hazır

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, peyzaj çalışmaları hakkında verdiği bilgide, “Ramazan bayramında hem görsellik açısından hem de vatandaşlarımızın rahatlığı açısından çalışmalarımıza bu hafta hız verdik.

Çalışmalar kapsamında refüjlere ve parklara yaklaşık bin adet gül dikimi gerçekleştirdik. İlçemizin muhtelif yerlerinde bulunan süs havuzları temizlenerek aktifleştirdik. En önemlisi mezarlıklarda bulunan otlar temizlendi, ağaçlar budandı ve genel olarak bir çalışma yaptık. Vatandaşlarımız mezarlıklara gittiğinde yakınlarını rahat bir şekilde ziyaret edecek ve dualarını okuyacak.

Şimdiden tüm ilçe halkımızın Ramazan Bayramını tebrik ediyorum” dedi.