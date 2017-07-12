Gölbaşı ilçesinde altyapı çalışmaları devam ediyor

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “İmara yeni açılan yerlerde kanalizasyon çalışması yapıyoruz. İmara yeni açılan yerlerin alt yapı çalışmasını tamamlayacağız. Alt yapısı tamamlana yerlerde ise üst yapı çalışmasını gerçekleştireceğiz. Biz yeni cadde ve sokaklarda kanalizasyon, elektrik, su ve doğal gaz işlerini tamamlayacağız. Bu kapsamda Turgut Özal Caddesi üzerinde yeni yapılaşan yerler için su ve kanalizasyon şebekeleri çalışmaları yapılıyor” ifadelerini kullandı.