Gölbaşı ilçesinde asayiş uygulamaları devam ediyor

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Hürriyet Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bir ikamet hırsızlığına karışan F.Ç., isimli şahıs yapılan çalışmalar neticesinde yakalanmış şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca Asfalt Mahallesi Halep Caddesi üzerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen M.G ile T.G isimli şahıslar ile memura mukavemet suçundan aranan Z.D isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak suçundan aranan A.Y., tehdit suçundan aranan M.A., yoklama ve bakaya kaçağı olarak aranan B.K., N.Y., İ.K., ve M.Y., isimli şahıslar ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.