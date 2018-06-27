Gölbaşı ilçesinde asfalt çalışmaları devam ediyor

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, asfalt çalışmaları kapsamında Mimar Sinan Mahallesi Şehit Ahmet Demir Caddesi, Besni Caddesi ve sokaklarında asfalt çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Başkan Özdemir, “Gölbaşı Belediyesi çalışmalarını birçok alanda aralıksız bir şekilde sürdürmektedir. Bunlardan bir tanesi de önemsediğimiz asfalt çalışmalarıdır. İlçede asfaltsız yol kalmayacak dedik ve öyle de oldu. Şu anda asfalt çalışması yaptığımız yerde inşaat çalışmaları yapılmış, bu yüzden mevcut asfalt ağır tonajlı araçlardan dolayı bozulmuş. Bu bozulan, deforme olan yerleri yeniliyoruz. Vatandaşlarımıza kısa bir süre çalışmalardan dolayı rahatsızlık vereceğiz, bundan dolayı da özür diliyoruz. Gölbaşı Belediyesi, vatandaş odaklı çalışmasını sürdürmektedir” diye konuştu.