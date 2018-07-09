Gölbaşı ilçesinde asfalt çalışmaları devam ediyor

Gölbaşı Belediyesi, yaz sezonunun girmesiyle birlikte asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, “İlçemizin muhtelif yerlerinde çalışmalarımız devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Turan Özdemir Caddesi kaldırımlarını daha önce yenilemiştik. Buradan söktüğümüz kaldırım taşlarını Fatih Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesinin kaldırım çalışmalarında kullandık. Kaldırımı tamamlanan bu caddenin şimdi ise asfaltını yapıyoruz. Asfaltı zaten vardı ancak bozulma çok fazla olduğu için asfaltı yeniledik” dedi.