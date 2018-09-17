Gölbaşı ilçesinde Aşıklar şöleni düzenlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl 13.'sü düzenlenen Aşıklar Şöleni başladı.

Yoğun ilgi gösterdiği programda çeşitli illerden gelen 5 aşık, ozan ve şair sahne alarak, şiirler okuyup, atışmalar gerçekleştirdi. Aşıklar atışma yaparken, şairler şiirlerini okudu. Ozanların dertli dertli çaldığı sazlarla söylediği ağıtlarda ise halk zaman zaman kuvvetli alkışlarla karşılık verdi. Atışmanın ardından aşıkları tebrik eden Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, aşıkları Gölbaşı'nda görmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Programdan sonra Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, aşıklara plaket ve çeşitli hediyeler verdi. Program sonunda Gölbaşı Belediyesi Yaz Spor Okullarına devam eden öğrenciler arasından yapılan kura ile 30 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Düzenlenen programa, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Enes Sincik, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.