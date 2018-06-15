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15 Haziran 2018 18:42

Gölbaşı ilçesinde bayramlaşma

Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi öncülüğünde belediye çay bahçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Gölbaşı ilçesinde bayramlaşma

15 Haziran 2018 18:42


Bayramlaşma programında protokol üyeleri ile vatandaşlar bayramlaştı. Programın açılışında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, her yıl olduğu gibi bu yıl da birlik ve beraberlik içerisinde tüm partilerin katılımıyla bir huzur şehir olarak bayramlaşma töreni yapıldığına dikkat çekti.


Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy ise konuşmasında programa katılanlara teşekkür ederek herkesin bayramını kutladığını söyledi.


TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, öncelikle herkesin bayramını kutladığını söyledi.




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