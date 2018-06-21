Gölbaşı ilçesinde çiçeklendirme çalışmaları devam ediyor

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, park ve bahçeler müdürlüğünün ilçe genelinde bulunan 16 parkta ve refüjlerin tamamında görselliği daha da güzelleştirmek için bin adet çıtrık, bin adet kirli hanım, 500 adet vinka, hanım düğmesi ve petunya çiçeklerinin dikildiğini belirtti. Yılda ortalama 30 bin adet çiçek dikildiğini belirten Başkan Özdemir, “Çiçeklerimizi kendi seramızda yetiştiriyoruz. Seramızda hem yazlık hem de kışlık çiçeklerin yetişmesinin ardından park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri hangi park ve refüje ne tür çiçeklerin dikileceğini belirleyerek dikim zamanında hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Ayrıca ilçemizde ağaçlandırma çalışmaları ve ağaçların bakımları ile yeşil alanların bakımları rutin çalışma olarak da devam etmektedir” diye konuştu.