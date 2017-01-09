Gölbaşı ilçesinde İmam Hatip Lisesi Platformu toplandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde imam hatip liseleri platformu Kaymakam Zadeleroğlu Başkanlığında toplandı.

İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Murat Zadeleroğlu, eski AK Parti Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu, İlçe Müftüsü Selami Sayın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Uçar, okul müdürleri ve imam hatip lisesi mezunları katıldı. Kaymakam Zadeleroğlu toplantıda, İmam Hatip Okulları Platformunun amacının imam hatip ruhunu yaşatarak, milli, manevi ve ahlaki değerlere bağlı, kültürlü bir nesil yetiştirilmesi, imam hatip okullarının eğitim ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile sorunlara çözüm getirilmesi ve yeni imam hatip okullarının kazandırılması olduğunu söyledi.

AK Parti Eski Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ise platformun amacının Türkiye’nin en küçük yerleşim biriminde dahi, imam hatip okullarının açılması için gayret göstermesi gerektiğini belirterek, çocukların yürüyerek gidebileceği şekilde imam hatip ortaokullarının açılmasını sağlamak da öncelikli görevleri arasında yer alması gerektiğini ifade ettti. Göksu, ayrıca platformun İmam hatip okulları için binalarının yapılmasını teşvik etmek ve öğrenci yurtlarının yapılması konusunda destek olması amaçlarını da taşıması gerektiğini kaydetti.