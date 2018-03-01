Gölbaşı ilçesinde kaçak cep telefonları ele geçirildi

Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinden gelerek ilçede bulunan telefon bayilerine gümrük kaçağı kaçak cep telefonu sattığı tespit edilen S.A., isimli şahıs otomobiliyle Atatürk Bulvarı üzerinde yakalandı.

Yakalanan şahsın otomobilinde yapılan aramalarda 26 adet telefon ele geçirildi. Aynı zamanda şahsın kaçak cep telefonu bıraktığı 6 iş yerinde ise 25 adet olmak üzere toplam 51 adet gümrük kaçağı kaçak cep telefonu ele geçirildi. İş yerlerine kaçak cep telefonu satan S.A., ile iş yeri sahiplerinden K.K., M.Ö., H.Ö., H.G., S.E., ve H.A., ifadeleri alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldüler.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.