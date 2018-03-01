Diğer
Kategoriler
01 Mart 2018 13:01

Gölbaşı ilçesinde kaçak cep telefonları ele geçirildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir otomobilde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 51 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gölbaşı ilçesinde kaçak cep telefonları ele geçirildi

01 Mart 2018 13:01


Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinden gelerek ilçede bulunan telefon bayilerine gümrük kaçağı kaçak cep telefonu sattığı tespit edilen S.A., isimli şahıs otomobiliyle Atatürk Bulvarı üzerinde yakalandı.


Yakalanan şahsın otomobilinde yapılan aramalarda 26 adet telefon ele geçirildi. Aynı zamanda şahsın kaçak cep telefonu bıraktığı 6 iş yerinde ise 25 adet olmak üzere toplam 51 adet gümrük kaçağı kaçak cep telefonu ele geçirildi. İş yerlerine kaçak cep telefonu satan S.A., ile iş yeri sahiplerinden K.K., M.Ö., H.Ö., H.G., S.E., ve H.A., ifadeleri alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldüler.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
11
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç