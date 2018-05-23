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23 Mayıs 2018 13:41

Gölbaşı ilçesinde kaldırım çalışmaları devam ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kaldırım çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Gölbaşı ilçesinde kaldırım çalışmaları devam ediyor

23 Mayıs 2018 13:41


Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Fatih Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi, Gazi Caddesi ve Turan Özdemir caddelerinde kaldırım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Başkan Özdemir, “Turan Özdemir caddemizin kaldırımları 12 yıllıktı ve deforme olmuştu, biz de burayı daha kaliteli bir kaldırım taşı ile yeniliyoruz. Gazi Caddesi bitiminde ise yerleşim yeri sayısı arttığı için orayı da tamamlıyoruz. Ayrıca Gazi Osman Paşa Caddesinin kaldırımları da yoktu, oraya da kaldırım yapıyoruz. İlçemizin muhtelif yerlerinde çalışmalar devam edecek” diye konuştu.




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