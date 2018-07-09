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09 Temmuz 2018 16:59

Gölbaşı ilçesinde kaldırım ve parke çalışmaları devam ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tüm mahallelerde, bordür, tretuvar ve kaldırım onarım çalışmalarını hızlandırdı.

Gölbaşı ilçesinde kaldırım ve parke çalışmaları devam ediyor

09 Temmuz 2018 16:59


Onarım ve yenilemesi gereken her bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüren Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi Gazi Caddesinde onarım ve tamirat gerektiren sokaklarda çalışma yürütüyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Gölbaşı İlçesindeki mahalle ve sokaklarda yapılan çalışmaların devam edeceğini vurgularken, Gölbaşı Belediyesi olarak her zaman vatandaşların rahat ve huzurlu bir ilçede yaşamasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Özdemir, “İlçemizde bulunan Gazi Caddesi ilçenin en uzun caddelerinden bir tanesidir. Daha önce buranın kaldırım ve yol çalışmalarını yapmıştık ancak yaklaşık 600 metrelik bir alanda kaldırım ve bordür çalışması tamamlanmamıştı. Ekiplerimiz geçen hafta bu alanda çalışmaya başladık. En kısa sürede buranın da bordür ve orta refüj çalışması sona erecek” diye konuştu.




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