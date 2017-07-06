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06 Temmuz 2017 17:24

Gölbaşı ilçesinde kanalizasyon çalışmaları aralıksız sürüyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, ağaç köklerinin kapattığı kanalizasyon hattında yenileme ve tamir işleri gerçekleştiriliyor.

Gölbaşı ilçesinde kanalizasyon çalışmaları aralıksız sürüyor

06 Temmuz 2017 17:24


Belediye Başkanı Kanalizasyon çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, “Belediye olarak her alanda hizmetlerimizi geliştirerek ilçe halkımızın hiçbir konuda mağdur olmaması ve en iyi hizmeti alması için çalışıyoruz. Bu sebeple son zamanlarda bazı kanalizasyon hatlarında ağaçların köklerinden dolayı kanalizasyonlarda tıkanmalar meydana geliyor. Kanalizasyon hattının derin olmasına rağmen çınar ağaçlarının bazılarının köklerinin derinlere giderek kanalizasyon hatları içine girerek tıkadıklarını tespit ettik. Ekiplerimiz bu gibi yerlere müdahale ederek hatları yeniden kullanıma açtı” ifadelerini kullandı.




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