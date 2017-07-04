Gölbaşı ilçesinde kanalizasyon çalışması yapıldı

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir yapılan çalışmalarla alakalı olarak yaptığı açıklamada, “İmara yeni açılan yerlerde kanalizasyon çalışması yapıyoruz. İmara yeni açılan yerlerin alt yapı çalışmasını tamamlayacağız. Alt yapısı tamamlana yerlerde ise üst yapı çalışmasını gerçekleştireceğiz. Biz yeni cadde ve sokaklarda kanalizasyon, elektrik, su ve doğalgaz işlerini tamamlayacağız.

Bu kapsamda Turgut Özal Caddesi üzerinde yeni yapılaşan yerler için su ve kanalizasyon şebekeleri çalışmaları yapılıyor” dedi.