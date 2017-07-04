Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 18:14

Gölbaşı ilçesinde kanalizasyon çalışması yapıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, imara yeni açılan yerlerde kanalizasyon çalışması yapıldığını söyledi.

Gölbaşı ilçesinde kanalizasyon çalışması yapıldı

04 Temmuz 2017 18:14


Belediye Başkanı Yusuf Özdemir yapılan çalışmalarla alakalı olarak yaptığı açıklamada, “İmara yeni açılan yerlerde kanalizasyon çalışması yapıyoruz. İmara yeni açılan yerlerin alt yapı çalışmasını tamamlayacağız. Alt yapısı tamamlana yerlerde ise üst yapı çalışmasını gerçekleştireceğiz. Biz yeni cadde ve sokaklarda kanalizasyon, elektrik, su ve doğalgaz işlerini tamamlayacağız.


Bu kapsamda Turgut Özal Caddesi üzerinde yeni yapılaşan yerler için su ve kanalizasyon şebekeleri çalışmaları yapılıyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    42°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :02:58
  • Güneş :05:03
  • Öğle :12:42
  • İkindi :16:35
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!