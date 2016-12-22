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22 Aralık 2016 15:52

Gölbaşı İlçesinde karla mücadele sürüyor

Gölbaşı İlçesinde karla mücadele sürüyor

22 Aralık 2016 15:52

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları sürüyor.
Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, cadde ve ara sokaklarda biriken karları iş makineleriyle sabahın erken saatlerinden itibaren temizlemeye başladıklarını söyledi. Yaklaşık 25 cm kalınlığına ulaşan kar, ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiliyor. Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, "İki gündür aralıksız yağan kar yağışı sonrası ilçe merkezinde bulunan cadde ve bağlantı yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ettik. Kar yağışının etkisini artırması ile beraber biz de belediye olarak kar temizleme çalışmalarımızı aksatmadan yapmaya çalışıyoruz. İlçemizde bulunan cadde ve bağlantı yolları ile ara sokaklarda kademeli olarak kar temizleme çalışması başlattık. Ayrıca 2 adet kamyon, 1 greyder, 2 yükleyici ile ilçe merkezinde biriken karın tahliyesini yapıyoruz. 10 kişilik personelimizle de ara sokaklarda temizleme çalışması yaparak, muhtemel buzlanmalara karşı önlem almaktayız" dedi.
Gölbaşı Belediyesi çalışmalarını her alanda aralıksız sürdürmektedir.



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