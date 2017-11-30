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30 Kasım 2017 17:28

Gölbaşı ilçesinde parklara zarar verildi

Adıyaman’ın Gölbaşı Şehit Mikdat Sümer Parkına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.

Gölbaşı ilçesinde parklara zarar verildi

30 Kasım 2017 17:28


Asfalt Mahallesi’nde bulunan Mikdat Sümer Parkındaki aydınlatma lambalarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırılmak suretiyle zarar verildi. Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, parkların belediyeler tarafından yapıldıktan sonra o bölgede yaşayan herkesin ortak malı olduğunu ifade ederek, "Bu şekilde zarar veren kişiler unutmamalıdır ki buralar aynı zamanda kendilerinin de ödedikleri vergilerle inşa ediliyor. Parkların etrafında oturan mahalle sakinleri bu tür olaylarda hiç vakit kaybetmeden polise ya da zabıtamıza haber versinler. Bu tür çirkin davranışları kimler hangi amaçla yapıyor bilemiyoruz, daha önce de bu ve benzeri tahribatlar yapılıyor olması bizleri oldukça üzmektedir" dedi.


Ayrıca Başkan Özdemir, parklarda bulunan oturma grupları, banklar, çöp kovaları, barbekü gibi diğer park malzemelerinin vatandaşlar tarafından düzgün ve özenli bir şekilde, tıpkı kendi evinin malzemesi gibi, kullanmalarını isteyerek bu tür zarar veren kişileri de uyarmalarını istedi.




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