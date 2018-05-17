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17 Mayıs 2018 15:45

Gölbaşı ilçesinde pastaneler denetlendi

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda üreten iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Gölbaşı ilçesinde pastaneler denetlendi

17 Mayıs 2018 15:45


Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde gıda üretimi yapan bazı iş yerleri hakkında tutanak tutuldu. Ekipler denetimlerde iş yeri ruhsatı, gramaj ve genel temizlik konularında incelemede bulundu. Ruhsatsız çalışan bir iş yerine yasal işlem yapan zabıta ekipleri, iki ayrı fırına ise genel temizlik ve tüketim tarihi geçmiş ürünler hakkında uyarıda bulundu. Yasal eksiği bulunan iş yerlerine ise bir hafta süre verilerek eksikliklerin giderilmesi istendi.


Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, halkın güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için ekiplerin gece gündüz aralıksız denetimlerini sürdürdüklerini söyledi.




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