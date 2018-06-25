Gölbaşı ilçesinde polis ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından ilçe genelinde meydana gelen çalışmalar neticesinde Fatih Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana gelen otodan hırsızlık olayına karışan M.E. A., çaldığı malzemelerle beraber yakalandı.

Bir başka olay ise, Atatürk Bulvarı üzerinde şüpheli hareketler sergileyen İ.S,N.Ç ve N.U., isimli şahıslar üzerinde yapılan çalışmalarda 20,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerine el konuldu.

Cumhuriyet Mahallesi Turan Özdemir Caddesi üzerinde yaşanan dolandırıcılık olayını gerçekleştiren

M.T isimli şahıs olayda kullandığı araç ile birlikte yakalandı. Şahısla ilgili yapılan araştırmada Niğde, Kahramanmaraş ve Andırın ilçesinde dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.

Borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan dolayı iki farklı dosyadan aranması olan M.H., cinsel taciz suçundan aranan M.S., yaralama suçundan aranan C.A., isimli şahıslar yakalanarak göz altına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Aile içi şiddet nedeniyle hakkında evden uzaklaştırma cezasını ihlal eden F.K., isimli şahıs ise gözaltına alındı. Şahıs emniyette tamamlanan ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konularla ilgili soruşturma sürüyor.