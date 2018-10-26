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Gölbaşı ilçesinde ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında 2 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında 2 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


Gölbaşı ilçesinde, yol kontrolünden durdurularak aranan 5 farklı araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu maddesi, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 adet fişek ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu ile tüfeklere el konulurken 8 kişi ise gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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