Gölbaşı ilçesinde ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında 2 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gölbaşı ilçesinde, yol kontrolünden durdurularak aranan 5 farklı araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu maddesi, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 adet fişek ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu ile tüfeklere el konulurken 8 kişi ise gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.