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Gölbaşı ilçesinde sonbahar havası ilçeye ayrı bir renk kattı

Adıyaman’ın Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı, sonbahardaki renkli manzarası ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı, sonbahardaki renkli manzarası ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.


Gölbaşı, Yeşilova ve Azaplı göllerini de kapsayan 16 bin 870 dönümlük alandaki tabiat parkında kuş gözlem kulesi, tanıtım ve gözlem evi ve seyir terası bulunuyor. Parktaki göllerde ise Göçmen Kuşlar ve balık türleri yaşıyor. Her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken parktaki ağaç yapraklarının sarıdan kızıla kadar farklı tonlara bürünmesi gölde birlikte güzel görüntüler ortaya çıkarıyor. Fotoğraf tutkunlarının ve doğa severlerin uğrak yeri olan parkta sonbaharda ortaya çıkan manzaralar ziyaretçileri adeta büyülüyor.

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