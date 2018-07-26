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26 Temmuz 2018 09:57

Gölbaşı ilçesinde yağmur suyu çalışmaları devam ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları kapsamında Fatih Mahallesi Gazi Caddesinde yağmur suyunu yer altına alma çalışmaları yapıldı.

Gölbaşı ilçesinde yağmur suyu çalışmaları devam ediyor

26 Temmuz 2018 09:57


Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, çalışmalar kapsamında, Fatih Mahallesi Gazi Caddesinin yağmur suyunun yer altına alma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Meydana gelen su taşkınları mahalle genelinde yol ve altyapıya da zarar vermekte, asfalt olan yollarımızı ve kaldırımlarımızı söküp atmaktadır. Güçlü akıntıların içinde bulunan mil ve alüvyonlar da mahallemizi ve yollarımızı kirletmektedir. İlçemizi tehdit eden yağmur suyunun bertaraf edilebilmesi amacıyla hayati önem arz eden yağmur suyu projesinin bir an evvel uygulamaya geçirilmesi ile gelecek kışta yaşadığımız problemleri yaşamayacağız” diye konuştu.




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