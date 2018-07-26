Gölbaşı ilçesinde yağmur suyu çalışmaları devam ediyor

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, çalışmalar kapsamında, Fatih Mahallesi Gazi Caddesinin yağmur suyunun yer altına alma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Meydana gelen su taşkınları mahalle genelinde yol ve altyapıya da zarar vermekte, asfalt olan yollarımızı ve kaldırımlarımızı söküp atmaktadır. Güçlü akıntıların içinde bulunan mil ve alüvyonlar da mahallemizi ve yollarımızı kirletmektedir. İlçemizi tehdit eden yağmur suyunun bertaraf edilebilmesi amacıyla hayati önem arz eden yağmur suyu projesinin bir an evvel uygulamaya geçirilmesi ile gelecek kışta yaşadığımız problemleri yaşamayacağız” diye konuştu.