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24 Aralık 2016 11:25

Gölbaşı İmam Hatip Lisesinde münazara düzenlendi

Gölbaşı İmam Hatip Lisesinde münazara düzenlendi

24 Aralık 2016 11:25

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde İmam Hatip Lisesinde "Bireyin gelişiminde aile mi önemlidir yoksa arkadaş çevresi mi önemlidir "konulu münazara etkinliği düzenlendi.
2016 - 2017 Eğitim ve Öğretim yılı sosyal etkinlikler çerçevesinde Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesinde sınıflar arası "Bireyin gelişiminde aile mi önemlidir yoksa arkadaş çevresi mi önemlidir" konulu münazara etkinliği düzenlendi. Bu etkinlik 2 haftası gruplar arası sürdükten sonra üçüncü haftada final gerçekleştirildi. Münazarayı "Bireyin gelişiminde aile önemlidir" diye savunan öğrenci grubu kazandı. Okul Müdürü Recep Akbaşlı, "Bu etkinliği düzenlemek suretiyle çocuklarımıza kitap okumayı, araştırmayı ve duygularını ifade edebilme kabiliyetlerini geliştirmeyi hedefledik. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen edebiyat öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca programımıza uzaktan ve yakından teşrif. eden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüze, Emniyet Müdürümüze İlçe müftümüze, Mal Müdiremize ve tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.



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