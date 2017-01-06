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06 Ocak 2017 13:46

Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulunda kitap okuma projesi başladı

Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulunda kitap okuma projesi başladı

06 Ocak 2017 13:46

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe İmam Hatip Ortaokulunda kitap okuma projesi başlatıldı.
İmam Hatip Ortaokulunda başlatılan proje ile öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmak istediklerini belirten Okul Müdürü Reşit Kaşıkara düzenli kitap okumanın faydalı olduğunu belirtti.
Kaşıkara, “Çok okumanın beraberinde getirdiği zengin kelime dağarcığına sahip oldukları için, hikmetli ve etkileyici konuşarak hitap ettikleri kişilerde etki de uyandırır. Bu etki ise insanlarla ilişkileri güçlendirmekte, kişiye daha sosyal bir karakter kazandırmaktadır. Dahası, geniş kelime dağarcığı, insanın daha fazla kavramla düşünebilmesini de sağlar. Yani düşünce kapasitesini ve kültür düzeyini artırır. Boş zamanlarını, çoğu zaman hiçbir yararlı bilgi aktarmayan televizyon karşısında geçirmek yerine kitap okuyarak değerlendiren bu kişiler edindikleri bilgi ve kültür sonucunda aynı zamanda toplum içinde etkin bir kişiliğe sahip olurlar.
Tüm bu özellikler, kişilerin öncelikle kendileri için okumaları gerektiğinin çok önemli bir göstergesidir. Okuyarak kendini geliştiren kişiler ise elbette çevrelerinde gelişen olaylara da hakim olacak ve toplum içinde eğitim seviyesinde zamanla bir ilerleme sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.



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