Gölbaşı istasyon binanı restore edilecek

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinin kuruluşunda yapılan eski devlet demiryolları istasyon binaları restore edilecek.

Gölbaşı'nın ilk kuruluş döneminde yapılmış olan istasyon binası ve eklentileri yeniden hayat buluyor.

Şuan atıl durumda olan ve 1930'lu yılların dönem mimarisini yansıtan işçi yatakhaneleri, şef lojmanı gibi 4 yapıdan oluşan binaların restorasyon yapımına karar verildi.

Gölbaşı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Gölbaşı'nın temellerinin atılmasına kaynaklık etmiş olan bu tarihi binaların restorasyon kapsamında tadilatı yapılarak, halkımızın kültürel ve sosyal alanların kullanımı şeklinde istifadesine açılacaktır.

İlçe Müzesi, kitap kafe gibi sosyal alanların hayata geçmesi ile birlikte İstasyon bölgesindeki atıl durumda olan binalar yerini ilçemiz merkezi için ciddi bir kültürel kampüs alanına bırakmış olacak.

İstasyon tarihi binalarının restorasyon ihalesi yapılarak, restorasyon çalışmaları başlamış olacak ve yaz döneminde açılışa hazır hale gelecektir” denildi.