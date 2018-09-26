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Gölbaşı Kaymakamlığı köylere yangın söndürme sistemi kuruyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından uzak köylere yangın söndürme sistemi kuruluyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından uzak köylere yangın söndürme sistemi kuruluyor.


Gölbaşı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yangınlara müdahale amacıyla köylere yangın söndürme sistemi kuruluyor. Hacılar köyündeki sokak başlarına konulan vanalar ile ilçe merkezinden itfaiye gelene kadar yangınlara müdahale etmek amacıyla kurulan sistem kısa sürede yaygınlaştırılıp diğer köylerde de kurulacağı öğrenildi.


Köylü vatandaşlar bu kurulan sistemlerin çok yerinde bir karar olduğunu belirterek, yangınlar büyümeden söndürülebileceğini dile getirdi.

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