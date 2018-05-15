Gölbaşı MYO mezunlarını uğurladı

Gölbaşı MYO bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyit Temir, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Aydın, Gölbaşı MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nazif Çetin, üniversite akademik ve idari çalışanları, STK temsilcileri, mezun adayları ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende konuşan Gölbaşı MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nazif Çetin, öğrencilere hayat boyu sevdikleri işi yapmaları gerektiğinin söyleyerek, “Sevgili öğrenciler, hedefinizi büyük tutun. Unutmayın ki vatan sevdası ve millet sevgisiyle bezendikçe hedeflerinizi yükseltmiş olacaksınız. Hayatınızın her aşamasında sevdiğiniz işi yapın. Eğer sevdiğiniz bir iş bulamadığınız zaman da yaptığınız işi sevmeye gayret edin. Sevdiğiniz insanlarla bir arada bulunun ve bir arada bulunduğunuz insanları seviniz” dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyit Temir, eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin önünde kendilerini bekleyen yeni bir gelecek bulunduğunu ve kendilerine mutlu ve başarılı bir hayat diledi.

Konuşmaların ardından üç dönemlik notlara göre yüksekokul birincisi olan Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı öğrencisi Ümran Güneş’in adı yüksekokul mezuniyet kütüğüne çakıldı.

İsimlerin kütüğe çakılmasının ardından dereceye giren büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programı öğrencisi Ümran Güneş, muhasebe ve vergi uygulamaları programı öğrencisi Rojda Öztop ve yerel yönetimler programı öğrencisi Fatma Ölçücüoğlu’na plaket, başarı belgesi ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.