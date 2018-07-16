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16 Temmuz 2018 09:43

Gölbaşı’nda 15 Temmuz etkinliği

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Yıldönümü nedeniyle Gölbaşı Demokrasi Meydanında program düzenlendi.

Gölbaşı’nda 15 Temmuz etkinliği

16 Temmuz 2018 09:43


Programda 15 Temmuz 2016 tarihinde Gölbaşı ilçemizde yaşananlar Gölbaşı Belediyesi tarafından açılan fotoğraf sergisi gezildi.


Programa Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan, Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan, STK temsilcileri ve Gölbaşı halkı katıldı.


Halkın yoğun ilgi gösterdiği program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. , Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ve Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yaptılar.


Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy, konuşmasında 15 Temmuz hain darbe girişiminde halkın tüm gücüyle direndiğini belirterek 251 şehit ve binlerce Gazi olduğuna vurgu yaparak şükran ve minnetle bu günü andıklarını söyledi.


Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ise konuşmasında, “Tam 27 gün boyunca bıkmadan, yılmadan, gece gündüz demeden burada, bu meydanlarda nöbet tuttunuz. Bugün de burada, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için toplanmış bulunmaktayız. Bizi bu günlere özgür, bağımsız bir devlet ve millet olarak kavuşturan rabbimize şükürler olsun” dedi.


Konuşmalardan sonra Yeşilova Köyü İmam-Hatibi Yunus Olcay tarafından Sela okundu. Ulu Cami Müezzini Mehmet Çelik tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz belgeseli izlendi.




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