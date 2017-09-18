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18 Eylül 2017 11:56

Gölbaşı’nda 2 otomobil çarpıştı: 4 Yaralı

Gölbaşı Adıyaman karayolu 25.

Gölbaşı’nda 2 otomobil çarpıştı: 4 Yaralı

18 Eylül 2017 11:56

kilometresinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Adem Yazgan idaresindeki 33 AD 252 plakalı otomobil ile Veli Koç idaresindeki 44 EJ 107 plakalı otomobil Gölbaşı Adıyaman karayolunun 25. Kilometresinde çarpıştı.


Kazada otomobillerde bulunan sürücüler Adem Yazgan, Veli Koç, Ali Koç ve Hatice Bayan yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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