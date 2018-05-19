Gölbaşı’nda engelliler temsili askerlik yaptı

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen programa İlçe Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı personel Yüzbaşı Erdinç Ağcakoyunlu, Gölbaşı sosyal hizmetler Müdürü Arif Özdemir, aileler ve engelliler katıldı.

Askeri yemin törenine katılan 12 engelli asker, elbiselerini giydikten sonra yemin edecekleri masaların başına geldi. Burada saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan engelliler, Türk bayrağı ve silaha ellerini koyup askerlik yemini etti.

Programda konuşan Kaymakam Aksoy temsili askerlik uygulamasının milletin, vatanına beslediği sevginin bir göstergesi olduğunu dile getirerek, "Ailelere yürekleri vatan ve millet sevgisiyle dolu evlat yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Ne mutlu size ki bu gençlerimizi Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim etmiş bulunuyorsunuz" dedi.

Engelliler adına konuşan Cihan Mercan bir günlük de olsa asker olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, kendilerine bu fırsatı verenlere teşekkür etti.

Yemin töreninin ardından ilçe protokolü tarafından askerliğini yapan engellilere tezkereleri verildi.