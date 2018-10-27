Gölbaşı'nda Eskrim Cumhuriyet Turnuvası başladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Eskrim Cumhuriyet Turnuvası başladı.

Flöre Kızlar ve Erkekler Açık Eskrim Cumhuriyet Turnuvası Gölbaşı Kapalı Spor Salonunda başladı. İki gün sürecek Flöre Kızlar ve Erkekler Açık Eskrim Cumhuriyet Turnuvası U-10, U- 12 ve U-14 kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

Turnuvaya Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, İstanbul, Bursa, Burdur, Muğla ve Adıyaman olmak üzere toplam 200 sporcu 20 antrenör ve idareci ile 20 hakem ve sporcu aileleri katılıyor.

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Kaymakam Can Aksoy “Eskrimin ata sporu olduğunu belirterek, Adıyaman'dan başarılı sporcuların çıktığını ve ülkemizi olimpiyat oyunlarında başarıyla temsil edecek sporcularında buradan çıkmasını temenni ettiklerini” dedi.

Turnuvaya Kaymakam Can Aksoy, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Adıyaman Gençlik Spor Müdürü Fikret Keleş ve protokol katıldı.