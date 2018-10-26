Gölbaşında iki otomobil çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde Halil Özcan idaresindeki 44 ED 355 plakalı otomobil sürücüsü ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 AS 948 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Halil Özcan yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.