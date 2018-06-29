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29 Haziran 2018 17:36

Gölbaşında okul sporlarına yoğun ilgi

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okullarına yoğun ilgi gösteriliyor.

Gölbaşında okul sporlarına yoğun ilgi

29 Haziran 2018 17:36


Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, bu yıl ilkinin düzenleneceği ve 10 farklı dalda eğitim verilecek olan Yaz Spor Okullarına talebin beklenenden fazla olduğunu belirterek bu durumun kendilerini sevindirdiğini söyledi. Başkan Özdemir, “2018 Yaz Spor Okulları için kayıtların 25-29 Haziran 2018 tarihleri arasında alındı. Kurslar 2 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. 6-14 yaş grubu için açılan bu kurslarda çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak, spor yapma alışkanlığı kazanarak sağlıklı yaşam sürmelerine katkıda bulunmak amacı ile düzenliyoruz. Bu kurslara ilgiden dolayı ilçe halkımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Başkan Özdemir, yaz spor okulları bünyesinde badminton, basketbol, gitar, bağlama, boks, kort tenisi, voleybol, muaythai, futbol ve bisiklet satranç branşları dahil olmak üzere 10 branşta eğitim verileceği belirtti.




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